Beyond Meat-Aktie aktuell: Beyond Meat gibt nach

Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0.7 Prozent auf 138.00 CHF ab.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -0.127 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

Beyond Meat Inc. ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent, der sich auf die Herstellung von Fleischersatzprodukten spezialisiert. Im Angebot sind dabei Burger-Patties sowie Würstchen, die aus einer veganen Basis aus Erbsenprotein, Rote Beete und pflanzlichen Ölen bestehen.

Redaktion finanzen.net