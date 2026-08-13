Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gewinnt am Donnerstagabend

Im NASDAQ-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere um 20:26 Uhr 2,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Beyond Meat-Aktie sogar auf 0,449 USD. Bei 0,415 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'089'433 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,690 USD. Dieser Kurs wurde am 23.10.2025 erreicht. 1.714,535 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 0,400 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 5,950 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 05.08.2026 lud Beyond Meat zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Beyond Meat hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,38 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Beyond Meat 68.83 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -8,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 74.96 Mio. USD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Beyond Meat am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,321 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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