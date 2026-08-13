Beyond Meat Aktie 44967515 / US08862E1091
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13.08.2026 16:29:00
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit Kursplus
Die Aktie von Beyond Meat zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 0,427 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 0,427 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bei 0,429 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,415 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 544'003 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2025 auf bis zu 7,690 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 1.701,359 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.08.2026 bei 0,400 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,301 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Am 05.08.2026 äusserte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,38 USD ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 68.83 Mio. USD – eine Minderung von -8,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 74.96 Mio. USD eingefahren.
Am 11.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -0,321 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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