Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,0 Prozent auf 0,413 USD. Zwischenzeitlich weitete die Beyond Meat-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,404 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,426 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'603'188 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 23.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,690 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.760,184 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 0,404 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2026). Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 2,403 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beyond Meat gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Beyond Meat hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,38 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -8,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 74.96 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 68.83 Mio. USD.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2026 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,321 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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