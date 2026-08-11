Beyond Meat Aktie 44967515 / US08862E1091
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11.08.2026 20:27:13
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Abend im Keller
Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 21,2 Prozent auf 0,410 USD.
Die Beyond Meat-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 21,2 Prozent auf 0,410 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 0,410 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,449 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 7'196'823 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.
Bei 7,690 USD erreichte der Titel am 23.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 94,668 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,410 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 0,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Am 05.08.2026 lud Beyond Meat zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat ebenfalls -0,38 USD je Aktie eingebüsst. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 68.83 Mio. USD – eine Minderung von -8,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 74.96 Mio. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.
In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,321 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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