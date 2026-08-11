Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gibt am Nachmittag deutlich nach

Um 16:28 Uhr rutschte die Beyond Meat-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 18,6 Prozent auf 0,423 USD ab. In der Spitze fiel die Beyond Meat-Aktie bis auf 0,412 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,449 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 5'643'465 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,690 USD. Dieser Kurs wurde am 23.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.716,249 Prozent. Bei 0,412 USD fiel das Papier am 11.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 2,842 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 05.08.2026 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Beyond Meat hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,38 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -8,18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 68.83 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 74.96 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 11.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,321 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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