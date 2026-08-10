Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Abend mit roten Vorzeichen

Um 20:26 Uhr ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 0,525 USD. Die Abwärtsbewegung der Beyond Meat-Aktie ging bis auf 0,518 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,544 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 881'985 Beyond Meat-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 7,690 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 93,173 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,500 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,743 Prozent.

Am 05.08.2026 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,38 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -8,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 68.83 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 74.96 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Beyond Meat am 11.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Beyond Meat-Anleger Experten zufolge am 11.08.2027 werfen.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,321 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Ausblick: Beyond Meat legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden

Beyond Meat verbessert Profitabilität - Aktie dennoch deutlich unter Druck