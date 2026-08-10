Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag gesucht

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 0,542 USD zu. Die Beyond Meat-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,563 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,544 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 338'819 Beyond Meat-Aktien.

Bei 7,690 USD erreichte der Titel am 23.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.320,129 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.10.2025 (0,500 USD). Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 8,278 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 05.08.2026. Beyond Meat hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,38 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 68.83 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -8,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74.96 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Beyond Meat-Anleger Experten zufolge am 11.08.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,321 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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