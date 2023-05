Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochnachmittag im Plus

Um 04:28 Uhr konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,9 Prozent auf 12,60 USD. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,66 USD aus. Bei 12,52 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 804'859 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 44,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 253,89 Prozent. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,03 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 12,46 Prozent wieder erreichen.

Am 23.02.2023 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -20,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 79,94 USD. Im Vorjahresviertel waren 100,68 USD in den Büchern gestanden.

Am 10.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,482 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.ch