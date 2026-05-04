Beyond Meat Aktie 44967515 / US08862E1091
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
04.05.2026 20:27:13
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Abend stärker
Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 0,955 USD zu.
Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 0,955 USD. Bei 1,015 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,944 USD. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'566'123 Stück gehandelt.
Am 23.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,690 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 705,236 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,500 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 90,962 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 31.03.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -19,66 Prozent auf 61.59 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 76.66 Mio. USD umgesetzt.
Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 12.05.2027.
Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2026 einen Verlust in Höhe von -0,423 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie
Beyond Meat-Aktie deutlich tiefer: Umsatz rückläufig - Verluste aber auch
Beyond-Meat-Aktie schwächelt: Buchhaltungsfehler sorgen für Bilanzverschiebung
Nachrichten zu Beyond Meat
|
20:27
|Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Abend stärker (finanzen.ch)
|
16:29
|Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Nachmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
01.04.26
|Beyond Meat-Aktie deutlich tiefer: Umsatz rückläufig - Verluste aber auch (finanzen.ch)
|
26.03.26
|Beyond-Meat-Aktie schwächelt: Buchhaltungsfehler sorgen für Bilanzverschiebung (finanzen.ch)
|
02.12.25
|Beyond Meat-Aktie volatil: Spekulationen um Short Squeeze (finanzen.ch)
|
11.11.25
|Beyond Meat-Aktie rauscht ab: Quartalsverlust deutlich ausgeweitet (finanzen.ch)
|
10.11.25
|Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Beyond Meat
USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?
Wir sprechen mit dem US-Experten Alexander Berger über die aktuell wichtigsten Treiber an den Finanzmärkten. Während im vergangenen Jahr vor allem Trumps Zollpolitik im Fokus stand, sind es heute geopolitische Spannungen, politische Unsicherheit und die Geldpolitik der USA, die das Marktgeschehen bestimmen.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schwächer -- SMI und DAX letztlich im Minus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Montag auf rotem Terrain. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.