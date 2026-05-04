Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Abend stärker

Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 0,955 USD. Bei 1,015 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,944 USD. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'566'123 Stück gehandelt.

Am 23.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,690 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 705,236 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,500 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 90,962 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 31.03.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -19,66 Prozent auf 61.59 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 76.66 Mio. USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 12.05.2027.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2026 einen Verlust in Höhe von -0,423 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie deutlich tiefer: Umsatz rückläufig - Verluste aber auch

Beyond-Meat-Aktie schwächelt: Buchhaltungsfehler sorgen für Bilanzverschiebung

Beyond Meat-Aktie volatil: Spekulationen um Short Squeeze