Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’003 -1.0%  SPI 18’393 -0.9%  Dow 48’978 -1.1%  DAX 23’991 -1.2%  Euro 0.9162 0.0%  EStoxx50 5’764 -2.0%  Gold 4’511 -2.2%  Bitcoin 62’864 2.4%  Dollar 0.7838 0.4%  Öl 113.9 4.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Rheinmetall345850NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156GameStop2274310
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Gamestop plant wohl Übernahme von eBay - Aktien im Fokus
Apple-Aktie im Blick: Strategiewechsel schürt Spekulationen über mögliche Übernahmen
Experten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial
Meta Platforms-Aktie: Was Analysten vom Kursverlauf erwarten
Xanadu Quantum-Aktie bricht ein: Milliardenfantasie gerät ins Wanken
Suche...
Plus500 Depot

Beyond Meat Aktie 44967515 / US08862E1091

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.05.2026 20:27:13

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Abend stärker

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Abend stärker

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 0,955 USD zu.

Beyond Meat
0.74 CHF 1.37%
Kaufen Verkaufen

Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 0,955 USD. Bei 1,015 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,944 USD. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'566'123 Stück gehandelt.

Am 23.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,690 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 705,236 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,500 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 90,962 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 31.03.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -19,66 Prozent auf 61.59 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 76.66 Mio. USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 12.05.2027.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2026 einen Verlust in Höhe von -0,423 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie deutlich tiefer: Umsatz rückläufig - Verluste aber auch

Beyond-Meat-Aktie schwächelt: Buchhaltungsfehler sorgen für Bilanzverschiebung

Beyond Meat-Aktie volatil: Spekulationen um Short Squeeze


Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu Beyond Meat

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Beyond Meat

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?

Wir sprechen mit dem US-Experten Alexander Berger über die aktuell wichtigsten Treiber an den Finanzmärkten. Während im vergangenen Jahr vor allem Trumps Zollpolitik im Fokus stand, sind es heute geopolitische Spannungen, politische Unsicherheit und die Geldpolitik der USA, die das Marktgeschehen bestimmen.

USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?

Inside Trading & Investment

12:39 UBS Logo UBS KeyInvest: Historische Bezüge
09:29 Marktüberblick: DHL haussiert nach starken Zahlen
09:08 Durchwachsene Vorgaben zum Wochenauftakt
06:50 USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?
30.04.26 Die Magnificent 7 als Technologiezentrum der Märkte
30.04.26 Julius Bär: 12.24% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Lonza Group AG, Swissquote Group Holding SA, Flughafen Zurich AG
28.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Partners Group, Swiss Life
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’546.31 19.90 SNWB3U
Short 13’823.23 13.97 SE3BRU
Short 14’338.04 9.00 STRBXU
SMI-Kurs: 13’003.33 04.05.2026 17:30:11
Long 12’484.29 19.90 S33BNU
Long 12’197.62 13.97 SMWBHU
Long 11’664.01 8.91 S7MBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
UBS-Aktie letztlich in Grün: Privatkonten in den USA starten in 2027
Vater verrät: So gross ist das Bitcoin-Vermögen von Elon Musk und seinem Bruder
Gold, Öl & Co. in KW 18: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Deutsche Bank-Aktie trotzdem im Minus: Ratingagentur Fitch erhöht den Ausblick
Dow schwächer -- SMI und DAX letztlich im Minus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Die Performance der Kryptowährungen in KW 18: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Ausblick: AMD stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
KI-Spezialist Cerebras will an die NASDAQ - Was beduetet das für die NVIDIA-Aktie?
Analystenkommentar und Branchennachrichten: Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 18: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 18: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
April 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der April 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.