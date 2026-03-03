Beyond Meat Aktie 44967515 / US08862E1091
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
03.03.2026 20:27:13
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Dienstagabend fester
Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 0,840 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 0,840 USD zu. Die Beyond Meat-Aktie legte bis auf 0,840 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 0,822 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'724'200 Beyond Meat-Aktien.
Bei einem Wert von 7,690 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2025). Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 89,077 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,500 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 40,464 Prozent sinken.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 10.11.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,44 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70.22 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -8,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76.66 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.
Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie
Beyond Meat-Aktie volatil: Spekulationen um Short Squeeze
Beyond Meat-Aktie rauscht ab: Quartalsverlust deutlich ausgeweitet
Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Nachrichten zu Beyond Meat
|
20:27
|Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Dienstagabend fester (finanzen.ch)
|
16:29
|Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat knickt am Dienstagnachmittag ein (finanzen.ch)
|
02.12.25
|Beyond Meat-Aktie volatil: Spekulationen um Short Squeeze (finanzen.ch)
|
11.11.25
|Beyond Meat-Aktie rauscht ab: Quartalsverlust deutlich ausgeweitet (finanzen.ch)
|
10.11.25
|Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.10.25
|Beyond Meat-Aktie stark volatil: Walmart-Deal vs. Finanzsorgen (finanzen.ch)