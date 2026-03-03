Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Dienstagabend fester

Um 20:26 Uhr sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 0,840 USD zu. Die Beyond Meat-Aktie legte bis auf 0,840 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 0,822 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'724'200 Beyond Meat-Aktien.

Bei einem Wert von 7,690 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2025). Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 89,077 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,500 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 40,464 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 10.11.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,44 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70.22 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -8,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76.66 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD einfahren.

