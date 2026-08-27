BEYOND TIME: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

BEYOND TIME hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.13 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BEYOND TIME 0.090 ILS je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7.27 Prozent zurück. Hier wurden 36.2 Millionen ILS gegenüber 39.1 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch