Beyond Oil hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.03 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Beyond Oil 2.0 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23.60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch