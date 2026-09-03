Beyond Medical Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Beyond Medical Technologies gab am 31.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Beyond Medical Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.10 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.070 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch