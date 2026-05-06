Beyond Meat Aktie 44967515 / US08862E1091
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06.05.2026 22:37:00
Beyond Meat verbessert Profitabilität - Aktie dennoch deutlich unter Druck
Der Hersteller von veganen Fleischersatzprodukten Beyond Meat hat Anlegern am Mittwoch US-nachbörslich einen Blick in seine Bücher gewährt.
Der operative Verlust belief sich auf 41,1 Millionen US-Dollar - beziehungsweise eine operative Marge von -70,6 Prozent -, verglichen mit einem operativen Verlust von 64,4 Millionen US-Dollar (einer operativen Marge von -93,6 Prozent) im Vorjahreszeitraum.
Im abgelaufenen Jahresviertel setzte Beyond Meat zudem 58,2 Millionen US-Dollar um. Die Expertenprognosen hatten sich für den Quartalsumsatz auf 58,0 Millionen US-Dollar belaufen, nachdem der Produzent von veganen Fleischalternativen im Vorjahreszeitraum einen Umsatz von 68,7 Millionen US-Dollar erzielt hatte.
Im nachbörslichen Handel an der US-Börse NASDAQ geht es für die Beyond Meat-Aktie zeitweise 9,35 Prozent auf 0,9428 US-Dollar abwärts.
Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch
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