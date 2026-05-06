Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’282 1.8%  SPI 18’827 1.9%  Dow 49’911 1.2%  DAX 24’919 2.1%  Euro 0.9148 -0.1%  EStoxx50 6’027 2.7%  Gold 4’691 2.9%  Bitcoin 63’370 0.2%  Dollar 0.7788 -0.5%  Öl 102.1 -7.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Alcon43249246Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Partners Group2460882Rheinmetall345850Swiss Re12688156Novartis1200526ABB1222171
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
IonQ-Aktie dennoch tiefer: D-Wave-Konkurrent meldet Rekordquartal zum Jahresauftakt
Paukenschlag im KI-Markt: OpenAI lockert Microsoft-Fesseln
Beyond Meat verbessert Profitabilität - Aktie dennoch deutlich unter Druck
Fluence Energy-Aktie zieht an: Siemens-Tochter schlägt EPS-Erwartungen deutlich
Ausblick: Opendoor Technologies legt Quartalsergebnis vor
Suche...
eToro entdecken

Beyond Meat Aktie 44967515 / US08862E1091

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bücher geöffnet 06.05.2026 22:37:00

Beyond Meat verbessert Profitabilität - Aktie dennoch deutlich unter Druck

Beyond Meat verbessert Profitabilität - Aktie dennoch deutlich unter Druck

Der Hersteller von veganen Fleischersatzprodukten Beyond Meat hat Anlegern am Mittwoch US-nachbörslich einen Blick in seine Bücher gewährt.

Beyond Meat
0.74 CHF -0.40%
Kaufen Verkaufen
Im ersten Quartal 2026 machte Beyond Meat einen Verlust von 0,06 US-Dollar je Aktie. Das Minus schrumpfte somit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, als das Ergebnis je Aktie noch -0,69 US-Dollar betragen hatte. Analysten hatten im Vorfeld für den Berichtszeitraum ein EPS von -0,137 US-Dollar erwartet.

Der operative Verlust belief sich auf 41,1 Millionen US-Dollar - beziehungsweise eine operative Marge von -70,6 Prozent -, verglichen mit einem operativen Verlust von 64,4 Millionen US-Dollar (einer operativen Marge von -93,6 Prozent) im Vorjahreszeitraum.

Im abgelaufenen Jahresviertel setzte Beyond Meat zudem 58,2 Millionen US-Dollar um. Die Expertenprognosen hatten sich für den Quartalsumsatz auf 58,0 Millionen US-Dollar belaufen, nachdem der Produzent von veganen Fleischalternativen im Vorjahreszeitraum einen Umsatz von 68,7 Millionen US-Dollar erzielt hatte.

Im nachbörslichen Handel an der US-Börse NASDAQ geht es für die Beyond Meat-Aktie zeitweise 9,35 Prozent auf 0,9428 US-Dollar abwärts.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Beyond Meat-Aktie rauscht ab: Quartalsverlust deutlich ausgeweitet

Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie

Im Vorfeld der hauseigenen Fachmesse 'Sapphire' steigt die Spannung bei SAP-Anlegern: Mit wachsendem Cloudgeschäft, konkreten KI-Perspektiven und einer gedrückten Bewertung eröffnet sich eine Tradingchance - vorausgesetzt, der Konzern liefert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Beyond Meat

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Beyond Meat

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Sandoz
✅ Diamond Back Energy
✅ TotalEnergies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:11 Luxussektor unter Druck: Warum LVMH, Kering und Moncler an Dynamik verlieren
09:32 Marktüberblick: Chip-Aktien haussieren
09:04 Zuversicht kehrt zurück
07:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Starke Gegenreaktion
05.05.26 Julius Bär: 9.60% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf Allianz SE
05.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’819.17 19.48 SE3BRU
Short 14’092.13 13.81 SNABAU
Short 14’611.11 8.91 SJSB5U
SMI-Kurs: 13’281.67 06.05.2026 17:30:00
Long 12’738.74 19.34 BSUR4U
Long 12’453.69 13.60 S69BJU
Long 11’942.64 8.94 SNLBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: RENK gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
UBS-Aktie letztlich im Plus: Ständerats-Kommission prüft Alternativen zur Eigenkapitalvorlage
Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie
Aktien von VW und Rivian fester: Wolfsburger steigen zum grössten Aktionär beim Tesla-Konkurrenten auf
Ballard Power-Aktie zweistellig im Plus: Brennstoffzellenhersteller reduziert Verlust
Rheinmetall-Aktie mit Gewinnen trotz Quartalsumsatz unterhalb der Erwartungen - Warten auf HENSOLDT-Bilanz
Palantir mit deutlichem Gewinn- und Umsatzsprung - Aktie rutscht ab
Apple-Aktie vor Mega-Deal? Strategiewechsel heizt Übernahmefantasie an
Alcon-Aktie sackt dennoch ab: Wachstum und neues Milliarden-Rückkaufprogramm

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 18: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 18: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
April 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der April 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.