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05.11.2026 00:43:02
Beyond Meat Q3 Loss Narrows; Revenue Declines 8%
(RTTNews) - Beyond Meat, Inc. (BYND), a plant-based protein company, on Wednesday reported a narrower third-quarter loss, as improved gross margins and lower operating losses helped offset declining revenue.
Net loss for the third quarter narrowed to $82.8 million, or $4.32 per share, from $97.0 million, or $37.96 per share, in the year-ago quarter.
Total revenues decreased 8.1% to $64.5 million from $70.2 million. The decline primarily reflected a 10.9% drop in sales volume, partly offset by a 3.2% increase in revenue per pound.
U.S. net revenues fell 12.3% to $34.3 million, while international revenue declined 2.8% to $30.3 million. International retail revenue increased 13.3% to $17.9 million, driven by stronger sales in European markets, but international foodservice revenue dropped 19.4%.
Looking ahead, Beyond Meat expects fourth-quarter revenue of approximately $54 million to $59 million.
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch sehr freundlich, während auch der deutsche Leitindex deutlich zulegte. Der Dow verzeichnete einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.