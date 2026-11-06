Beyond Meat präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Beyond Meat präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4.32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -43.200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 64.5 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70.2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch