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02.10.2026 17:24:36
Beyond Gravity wurde zum Ziel eines Cyberangriffs
Zürich (awp) - Der bundeseigene Raumfahrtzulieferer Beyond Gravity ist Opfer eines gezielten Cyberangriffs geworden. Hinter der Attacke steckt laut dem Unternehmen mutmasslich ein hochprofessioneller Akteur.
Erste Hinweise auf schädliche Aktivitäten in der IT-Umgebung habe es am 12. August erhalten, teilte Beyond Gravity am Freitag mit. Die Untersuchung erfolge gemeinsam mit dem Bundesamt für Cybersicherheit und der IT-Sicherheitsfirma Mandiant.
Wer hinter dem Angriff steckt, war bis am Freitag nicht bekannt. Das Unternehmen habe Strafanzeige eingereicht und die Sicherheitsmassnahmen ausgebaut, hiess es in der Mitteilung weiter.
Beyond Gravity gehört dem Bund. Das Unternehmen ging 2022 aus dem Rüstungskonzern Ruag hervor.
hs/to
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