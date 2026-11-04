Beyond Gravity veräussert Produktionsbetrieb in den USA an ULA

Zürich (awp) - Das Schweizer Raumfahrtunternehmen Beyond Gravity verkauft seinen Produktionsbetrieb für Trägerraketenstrukturen im US-Bundesstaat Alabama an die United Launch Alliance (ULA). Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilte Beyond Gravity am Mittwochabend mit. Der Abschluss der Transaktion werde bis Ende 2026 erwartet.

Den mehr als 300 Mitarbeitenden am Standort Decatur werde die Möglichkeit geboten, ihre Tätigkeit bei ULA fortzusetzen. Beyond Gravity behalte sein technisches Know-how sowie sämtliche Rechte am geistigen Eigentum. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.

ULA ist laut den Angaben ein Gemeinschaftsunternehmen der US-Konzerne Lockheed Martin und Boeing. Die beiden Unternehmen arbeiten seit mehr als 20 Jahren zusammen.

Beyond Gravity bleibe mit seinem Standort in Titusville im US-Bundesstaat Florida präsent, heisst es weiter. Das Entwicklungs-Know-how für Trägerraketenstrukturen verbleibe in der Schweiz. Zudem werde die schwedische Tochter weiterhin Dispensersysteme für das Satellitenprojekt Amazon Leo liefern.

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