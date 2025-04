Beyond Gravity liefert Verkleidung für ESA-Satelliten "Biomass"

Zürich (awp) - Die Raumfahrtfirma Beyond Gravity (ehemals Ruag Space) hat die Nutzlastverkleidung für einen Satelliten der europäischen Weltraumorganisation ESA hergestellt. Die ESA hat am heutigen Mittwoch diesen Satelliten im Rahmen der ESA-Mission "Biomass" in den Weltraum befördert.

Der Erdbeobachtungssatellit "Biomass" wurde mit einer Vega-C-Rakete ins All geschossen, wie Beyond Gravity am Dienstag mitteilte. Die Mission soll künftig weltweit Daten zur Biomasse von Wäldern liefern und so das Verständnis des globalen Kohlenstoffkreislaufs unterstützen.

Das Raumfahrtgeschäft von Beyond Gravity ist der nach einer Reorganisation noch verbliebene Teil von Ruag International.

