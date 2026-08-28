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28.08.2026 12:24:36
Beyond-Gravity-COO verlässt das Unternehmen
Zürich (awp) - Oliver Grassmann wird Ende 2026 sein Amt als Chief Operating Officer bei Beyond Gravity aufgeben. Er wolle sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.
Er hatte sein Amt erst Anfang des Jahres angetreten. Bis Ende September werde er die Übergabe noch unterstützen. Zur Nachfolgeregelung werden in der Mitteilung keine Angaben gemacht.
Grassmann kam im April 2021 zu Beyond Gravity. Als Leiter der Division Satellites habe er dabei den Turnaround des Geschäfts massgeblich vorangetrieben. "Im Namen von Beyond Gravity danke ich ihm für seinen Einsatz und wünsche ihm für die Zukunft viel Erfolg", lässt sich Beyond-Gravity-Chefin Barbara Frei-Spreiter zitieren.
cg/ra
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