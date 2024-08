Beyond Gravity beruft Iván González Vallejo in die Geschäftsleitung

Zürich (awp) - Das aus der Ruag-Gruppe hervorgegangene Raumfahrtunternehmen Beyond Gravity hat Iván González Vallejo zum Chief Transformation & Strategy Officer ernannt. In dieser Funktion tritt er auch in die Geschäftsleitung ein, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Er wird sein Amt zum 1. September antreten. Als Leiter Transformation & Strategie unterstehen ihm die Bereiche IT, Portugal, Innovation, QMS & Prozesse, Change & Transformation sowie Indirekte Beschaffung. Ferner sei er auch für die Umsetzung des Transformationsprogramms EZYone von Beyond Gravity verantwortlich, heisst es weiter.

Iván González Vallejo kommt vom Flugzeugwartungsunternehmen Iberia Maintenance zu Beyond Gravity. Dort verantwortete er zuletzt den Bereich Strategy and Supply Chain. Davor leitete er beim Beratungsunternehmen McKinsey verschiedene Projekte zur Geschäftsumgestaltung.

cg/tp