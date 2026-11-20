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20.11.2026 06:37:00
Beyond Frames Entertainment (publ) Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Beyond Frames Entertainment (publ) Registered hat am 19.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1.91 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Frames Entertainment (publ) Registered -0.330 SEK je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Beyond Frames Entertainment (publ) Registered im vergangenen Quartal 8.1 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 71.08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Frames Entertainment (publ) Registered 28.0 Millionen SEK umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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