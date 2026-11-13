Beyond Air: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Beyond Air hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3.76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -25.000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch