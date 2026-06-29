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29.06.2026 06:37:00
Beyond Air: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Beyond Air hat am 26.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.77 USD gegenüber -1.800 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig wurden 1.9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Air 1.2 Millionen USD umgesetzt.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 4.010 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Beyond Air ein Ergebnis je Aktie von -13.800 USD vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 107.01 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.71 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 7.68 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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