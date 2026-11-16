Beximco Pharmaceuticals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Beximco Pharmaceuticals hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.03 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Beximco Pharmaceuticals ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.030 GBP in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.56 Prozent auf 88.6 Millionen GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 83.9 Millionen GBP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch