Bewith,Inc Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bewith,Inc Registered gab am 13.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Bewith,Inc Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 20.82 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6.90 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Bewith,Inc Registered 9.41 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch