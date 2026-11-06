Bewi ASA Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bewi ASA Registered hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.11 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3.19 NOK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 2.48 Milliarden NOK gegenüber 2.39 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch