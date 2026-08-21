Bewi ASA Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bewi ASA Registered hat am 19.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.33 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.930 NOK je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 2.72 Milliarden NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.43 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch