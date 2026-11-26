BeWhere hat am 25.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde mit 0.01 CAD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.010 CAD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Umsatzseitig standen 5.8 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 4.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BeWhere 6.1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch