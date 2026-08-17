KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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17.08.2026 18:00:00
Bewerbung: Hat das klassische Anschreiben in Zeiten von KI noch eine Zukunft?
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
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