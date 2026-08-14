Beverly JCG: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Beverly JCG liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Beverly JCG die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Umsatzseitig standen 1.7 Millionen SGD in den Büchern – ein Minus von 28.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beverly JCG 2.3 Millionen SGD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch