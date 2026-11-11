Better Home Finance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Better Home Finance präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.92 USD. Im Vorjahresquartal waren -2.560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Better Home Finance mit einem Umsatz von insgesamt 51.6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16.73 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch