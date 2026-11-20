Better Collective A-S Bearer and-or registered hat am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0.22 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Better Collective A-S Bearer and-or registered 0.330 SEK je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Better Collective A-S Bearer and-or registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 923.2 Millionen SEK im Vergleich zu 870.5 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch