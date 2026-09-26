KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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26.09.2026 15:35:00
Betrüger sollen mit KI-gefälschter Stimme 36 Millionen Euro erbeutet haben
Erst eine gefälschte WhatsApp, dann ein Anruf mit angeblich KI-generierter Stimme: Der Chef einer Privatbank liess sich offenbar von Betrügern hereinlegen und veranlasste eine Überweisung in zweistelliger Millionenhöhe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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