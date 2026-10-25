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25.10.2026 07:00:00
Betriebsrente oder mehr Gehalt, FACC-Investitionen im Ausland, Schwarz soll Kosten senken
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu FACC AG
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23.10.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch)
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23.10.26
|Handel in Wien: ATX Prime beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
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22.10.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime-Börsianer nehmen zum Handelsende Reissaus (finanzen.ch)
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|Schwacher Handel: ATX Prime beginnt Donnerstagshandel im Minus (finanzen.ch)
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21.10.26
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16.10.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu FACC AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.