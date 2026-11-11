Betriebsrat: VW stoppt Modernisierungsprojekt für Produktion

WOLFSBURG (awp international) - Der Autobauer Volkswagen stellt dem Betriebsrat zufolge ein wichtiges Projekt zur Modernisierung der Produktion ein. Der Konzernvorstand habe entscheiden, das "Gamechanger"-Projekt aus Kostengründen mit sofortiger Wirkung einzustellen, wie ein Betriebsratssprecher mitteilte. Ein Statement des Konzerns lag zunächst nicht vor.

VW-Gesamtbetriebsratschefin Daniela Cavallo sprach von einem "eklatanten Bruch" der Tarifeinigung von Ende 2024. Der Konzernvorstand verabschiede sich vom eigenen Anspruch der Technologieführerschaft im Fertigungsprozess. Das sei ein Offenbarungseid. "Offenbar haben wir es hier mit einem eklatanten Vorzeichenwechsel zu tun: Im Vordergrund steht nur noch kurzfristiges Renditedenken und nicht mehr, wie früher jahrzehntelang, die Zukunftsfähigkeit des VW-Konzerns", wird Cavallo in einer Mitarbeiterzeitung zitiert.

Vereinbart war den Angaben nach eigentlich, die Neuerungen aus dem Projekt erstmals bei Fahrzeugen in Wolfsburg einzusetzen. Dazu gehören modernste Fertigungstechnologien wie der Grossguss von Karosserieteilen./jwe/DP/jha