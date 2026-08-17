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17.08.2026 06:37:00
BETREND stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
BETREND hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 36.55 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -12.490 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4.05 Prozent auf 274.8 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 286.4 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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