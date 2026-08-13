Betagro veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Betagro veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.31 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.34 THB je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6.74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 31.54 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 29.42 Milliarden THB.

Redaktion finanzen.ch