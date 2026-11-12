Betagro präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Betagro veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0.68 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Betagro 0.600 THB je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 32.87 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Betagro 30.58 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch