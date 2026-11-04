BETA Technologies A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BETA Technologies A äusserte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.51 USD. Im Vorjahresquartal waren -1.970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 17.7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BETA Technologies A 8.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch