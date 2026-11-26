Bet Shemesh Engines hat am 24.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 5.16 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bet Shemesh Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 3.87 ILS in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Bet Shemesh Engines mit einem Umsatz von insgesamt 280.9 Millionen ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284.7 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren, um 1.34 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch