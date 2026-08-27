Bestore A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bestore A lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.08 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0.150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1.10 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 1.32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.09 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch