|
12.12.2025 06:37:00
BestoneCom: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
BestoneCom stellte am 10.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5.54 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 21.69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5.24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 489.4 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 516.5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
