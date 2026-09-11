BestoneCom: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

BestoneCom hat am 10.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 183.06 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 41.96 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.46 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49.76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BestoneCom einen Umsatz von 977.3 Millionen JPY eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 154.77 JPY. Im letzten Jahr hatte BestoneCom einen Gewinn von 6.31 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2.91 Milliarden JPY – ein Plus von 14.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem BestoneCom 2.54 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch