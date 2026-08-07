Bestlink Technologies A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bestlink Technologies A hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.05 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Bestlink Technologies A mit einem Umsatz von insgesamt 992.4 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.12 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 11.39 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch