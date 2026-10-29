Bestlink Technologies A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bestlink Technologies A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0.02 CNY gegenüber 0.030 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Bestlink Technologies A mit einem Umsatz von insgesamt 859.9 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855.4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 0.53 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch