BESTERRA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BESTERRA gab am 09.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 18.15 JPY gegenüber 8.44 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.62 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2.57 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch