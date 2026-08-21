Bestechnic (Shanghai) A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bestechnic (Shanghai) A hat am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.35 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.490 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Bestechnic (Shanghai) A im vergangenen Quartal 682.1 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 27.74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bestechnic (Shanghai) A 943.9 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch