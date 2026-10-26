Bestechnic (Shanghai) A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bestechnic (Shanghai) A veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.19 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bestechnic (Shanghai) A ein EPS von 0.830 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20.03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 995.1 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 795.7 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.ch